Polizia: Rampelli, ‘punto fermo valori democratici e costituzionali’

Roma, 10 apr. “Oggi celebriamo il 173/mo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, un’occasione per esprimere la nostra profonda gratitudine agli uomini e alle donne che, con coraggio e dedizione, tutelano quotidianamente la sicurezza dei cittadini. Con il loro impegno instancabile e la loro professionalità rappresentano un essenziale punto fermo per i valori democratici e costituzionali della nostra Nazione”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli.