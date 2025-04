Polizia: sostegno Invimit Sgr a cena raccolta fondi per 173° anniversario

agenzia

Roma, 11 apr- Invimit Sgr S.p.A., società interamente detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ha avuto il piacere di sostenere la cena di raccolta fondi in occasione del 173° Anniversario dalla Fondazione della Polizia di Stato, che si è svolta ieri sera a Roma presso il Campo dei Miracoli dell’Associazione Calciosociale, una realtà che da anni lavora per costruire una comunità più inclusiva e coesa nel quartiere Corviale della Capitale. Una delegazione della società ha partecipato all’evento, alla presenza di alte cariche dello Stato, per confermare l’impegno concreto per una comunità più connessa, inclusiva e vivibile, che è proprio della missione di Invimit Sgr.

