Polizia ucraina, anche pista russa in omicidio Parubiy

Sparati 8 colpi con un fucile a canna corta

ROMA, 30 AGO – Sull’omicidio dell’ex presidente del Parlamento ucraino Andriy Parubiy la polizia afferma di considerare diverse ipotesi, compreso un collegamento con la Russia. In un briefing, ripreso dai media ucraini, il capo della polizia della regione di Leopoli, Oleksandr Shlyakhovsky ha affermato che l’identità dell’assassino non è ancora stata accertata. “Alle 11:37 in via Yefremov l’omicida ha sparato circa 8 colpi con un’arma da fuoco a canna corta. Il crimine è stato pianificato con molta attenzione”, ha affermato. Shlyakhovsky ha confermato che la polizia cerca una persona che indossava abiti simili a un rider e con in testa un casco”.

