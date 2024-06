Polonia: 18 arresti in 6 mesi per attività ostili in collaborazione con Russia e Bielorussia

agenzia

Varsavia, 4 giu. Negli ultimi sei mesi le autorità polacche hanno arrestato 18 persone sospettate di svolgere attività ostili o di sabotaggio in collaborazione con la Russia o la Bielorussia. Lo ha dichiarato il ministro degli Interni polacco Tomasz Siemoniak. Almeno uno dei sospettati era coinvolto in un presunto complotto per assassinare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre altri 10 sono stati coinvolti nella pianificazione di varie forme di sabotaggio in tutta la Polonia.