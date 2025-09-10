agenzia
Polonia: Cnn, ‘Kellogg era in viaggio verso il Paese durante attacco droni russi’
Washington, 10 set. L’inviato speciale degli Stati Uniti per l’Ucraina Keith Kellogg era in viaggio verso la Polonia, quando si è verificato l’attacco dei droni russi al Paese. Lo riporta la Cnn, aggiungendo che da lì Kellogg aveva in programma di recarsi in Ucraina. “L’inviato speciale di Trump per l’Ucraina – riferisce l’emittente citando una fonte – era in viaggio verso la Polonia, quando si è verificata l’incursione dei droni russi. Si prevede che continuerà il viaggio verso l’Ucraina nei prossimi giorni”.
