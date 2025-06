Polonia: Fidanza, ‘successo Nawrocki, campo larghissimo perde rovinosamente’

agenzia

Roma, 2 giu. “Grande vittoria del candidato conservatore Karol Nawrocki alle elezioni presidenziali in Polonia! Dopo mesi di arroganza e utilizzo politico della giustizia, il ‘campo larghissimo’ -dai Popolari ai Comunisti- che sorregge Donald Tusk perde rovinosamente e forse nelle prossime settimane la stessa maggioranza di governo potrebbe entrare in crisi. Congratulazioni al presidente Nawrocki e agli amici del Pis per questo eccezionale successo!”. Così il vicepresidente di Ecr Party Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo.