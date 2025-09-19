Polonia, jet russi a bassa quota su piattaforma Baltico

agenzia

'Violata la zona di sicurezza della struttura Petrobaltic'

ROMA, 19 SET – La Polizia di Frontiera della Polonia ha dichiarato che due caccia russi hanno violato la zona di sicurezza della piattaforma di esplorazione petrolifera e di gas Petrobaltic nel Mar Baltico, effettuando un sorvolo a bassa quota sulla piattaforma. “Le Forze Armate polacche e altre autorità sono state informate”, ha dichiarato la polizia citata dal Guardian.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA