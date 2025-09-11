Polonia: Nawrocki, ‘non ci lasceremo intimidire dai droni russi’

agenzia

Varsavia, 11 set. “Siamo un popolo che non si è lasciato intimidire dai soldati sovietici nel 1920, che stavano alle porte di Varsavia. Siamo un popolo che non ha ceduto la propria anima dopo il 1945, nonostante quasi 50 anni di propaganda sovietica. E grazie ai meravigliosi piloti polacchi e ai piloti dei nostri alleati, la Polonia, che fa parte dell’Alleanza Nord Atlantica, la Polonia, che spende quasi il 5% del suo Pil per le forze armate, non si lascerà spaventare nemmeno dai droni russi”. Lo ha detto il presidente polacco Karol Nawrocki visitando la base aerea di Poznam-Krzeiny.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA