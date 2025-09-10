Polonia: Schlein, ‘grande preoccupazione, da russi grave violazione spazio aereo’

agenzia

Roma, 10 set. Preoccupata di quello che è successo sui cieli della Polonia? “Moltissimo. Grande preoccupazione”. Lo dice Elly Schlein a margine di un’iniziative elettorale a San Benedetto del Tronto.

“È gravissima la violazione dello spazio aereo polacco da parte dei russi, è lo spazio aereo europeo. Molto preoccupante perché è la prima volta che gli aerei della Nato sono costretti a intervenire a tutela di una minaccia potenziale sul nostro spazio aereo europeo. Quindi grande preoccupazione. E’ l’occasione per rinnovare una richiesta all’Unione Europea di essere unita e compatta per riuscire a mettere fine a questi conflitti che rischiano pericolosamente di allargarsi”.

