Polonia: Tusk, ‘abbatteremo oggetti che violino spazio aereo se violazione è palese’**

Varsavia, 22 set. La Polonia è pronta ad abbattere qualsiasi oggetto che violi il suo spazio aereo. Lo ha affermato il primo ministro Donald Tusk, sottolineando tuttavia la necessità di un approccio cauto quando le violazioni non sono chiare. “Prenderemo la decisione di abbattere oggetti volanti quando violano il nostro territorio e sorvolano la Polonia: non c’è assolutamente alcuna discussione al riguardo”, ha detto Tusk in una conferenza stampa.