Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

agenzia

Polonia: Varsavia limita traffico aereo nell’est del Paese dopo l’intrusione dei droni

Di Redazione |

Varsavia, 11 set. (Adnkronos/Afp) – La Polonia ha annunciato la limitazione del traffico aereo al suo confine orientale a seguito dell’intrusione dei droni russi nel suo territorio. Questa restrizione, in vigore fino all’inizio di dicembre, “è stata introdotta per garantire la sicurezza nazionale”, ha scritto in un comunicato l’Agenzia polacca per la navigazione aerea.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community
Di più su questi argomenti: