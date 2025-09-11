Polonia: Zingaretti, ‘salto di qualità in pericolosa escalation frutto di caos Trump’

agenzia

Roma, 11 set. “Sorvolando lo spazio aereo della Polonia con i droni, i russi hanno compiuto un atto ostile contro l’Europa e la Nato: una vicenda che non solo è gravissima in sé, ma segna il salto di scala di una pericolosa escalation militare”. Lo dice Nicola Zingaretti, capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, a Repubblica. “Tutto questo è figlio di un disordine prodotto anche dalle dissennate scelte di Donald Trump, sostenuto senza battere ciglio dalla destra italiana”.

“Trump e Putin, sebbene con i dovuti distinguo, stanno abbattendo un equilibrio mondiale, che è sempre stato precario, ma che per ottant’anni ha garantito la pace in Europa. Un modello antieuropeista e nazionalista che va combattuto, non blandito e assecondato, come si ostinano a fare Meloni e Salvini”.