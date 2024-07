Pompei, a Sangiuliano le chiavi della città

agenzia

Il sindaco: "L'ha indicata come modello di intervento"

POMPEI, 23 LUG – Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha ricevuto le chiavi della città di Pompei nel corso di una cerimonia nell’aula consiliare di Palazzo de Fusco, sede del Municipio. A conferire le chiavi e la pergamena con l’elenco dei meriti civili e culturali, il sindaco Carmine Lo Sapio. Tra i meriti del ministro quello di essersi distinto “per aver indicato Pompei quale modello di intervento sul patrimonio culturale, individuandola come storia di rinascita e di riscatto” ha detto il primo cittadino, leggendo le motivazioni. Ma anche “per aver posto l’area archeologica di Pompei all’attenzione nazionale e internazionale. Per aver assicurato, nell’azione di governo, da ministro della Cultura, costante attenzione e generosa dedizione a Pompei, sito Unesco, promuovendone la tutela e la valorizzazione”. Inoltre, “per aver fortemente voluto inserire nella Legge di Bilancio cospicue risorse per ampliare gli scavi nel Parco archeologico con indubbie ricadute positive sulla città e sull’ intera area vesuviana”. Alla cerimonia il capo della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, autorità religiose, civili e militari. Ad inizio della cerimonia è stata ricordata la tragedia che ha colpito il quartiere napoletano di Scampia.

