Ponte Messina: Boccia, ‘imprese necessitano di ristori non di opere di propaganda’

Roma, 6 ago. “Per il Ponte sullo Stretto sono annunciati 15 miliardi di spesa. Le nostre imprese saranno colpite dalla follia dei dazi del ‘nostro’ amico Trump. Migliaia di lavoratori vedranno a rischio il loro posto di lavoro. Intere filiere produttive hanno chiesto interventi al governo per un sostegno economico. E non parliamo della necessità di aumentare la spesa sanitaria. In mezzo a tutto questo per permettere a Salvini una bella foto viene annunciato l’inizio dei lavori per il Ponte. La cui costruzione rischia di rimanere una cattedrale nel deserto vista la situazione infrastrutturale di una regione come quella siciliana. Siamo di fronte all’ennesima operazione di propaganda che serve a coprire le bugie di questo governo sul caso Almasri e la sua inadeguatezza e incapacità a governare l’Italia”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

