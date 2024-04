Ponte Messina: Bonelli, ‘referendum su nucleare? Facciamolo anche su ponte’

agenzia

Roma, 15 apr. “Il ministro Salvini dice che farebbe domani stesso un nuovo referendum sul nucleare. Non ci spaventa e siamo sicuri che, per la terza volta, i cittadini italiani sarebbero con noi. E visto che ci siamo, facciamolo anche sul ponte sullo Stretto di Messina. È un continuo sperpero di soldi pubblici: ci spieghi con quali soldi finanzierà il nucleare visto che 1 GW costa oltre 11 miliardi di euro e lui vuole già spendere 14 miliardi di euro per un ponte che nessuno ha costruito al mondo, mentre le ferrovie regionali e il trasporto pubblico italiano sono un colabrodo. È evidente che il suo piano non è altro che un tentativo di mettere le mani nelle tasche degli italiani”. Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

