Ponte Messina: Bucalo (Fdi), ‘dissenso non può trasformarsi in brutalità’

Roma, 1 mar. “Le immagini che arrivano dalla città di Messina, dove si sono verificati scontri tra Forze dell’Ordine e manifestanti nel corso di una manifestazione no ponte, mi feriscono come messinese e come rappresentante delle istituzioni. Esprimo tutta la mia solidarietà alle Forze dell’Ordine e all’agente ferito, cui auguro una pronta guarigione, e condanno fermamente quanto accaduto. Esprimere il proprio dissenso non autorizza a trasformare una manifestazione in un esercizio di brutalità”. Lo afferma la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo.

