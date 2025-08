Ponte Messina: Conte, ‘Salvini sottrae risorse a infrastrutture necessarie’**

agenzia

Roma, 6 ago. “Ecco qui l’ennesimo annuncio del ministro Salvini per l’inizio dei lavori del Ponte sullo Stretto. Contemporaneamente però il Sole 24 Ore ci avverte: ‘Guardate che mancano 17 miliardi per completare la linea ferroviaria dell’Alta velocità Salerno-Reggio Calabria’. Invece no, il ministro Salvini si è incaponito ed è andato a sottrarre risorse a progetti necessari, a definanziare infrastrutture realmente utili per i cittadini, per concentrare tutte queste risorse, 13 miliardi e mezzo, sul Ponte sullo Stretto. Andando a recuperare un progetto vecchio di 10 anni con tutte le criticità insuperate”. Lo dice Giuseppe Conte in un video sui social.