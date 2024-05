Ponte Messina: Corrado (Pd), ‘ancora evidenze su pericolosità progetto Salvini’

agenzia

Roma, 14 mag. “Ci si ostina a immaginare l’eco-mostro ‘Ponte sullo stretto’ sulla zona più sismica del Mediterraneo, nonostante le argomentatissime obiezioni di studiosi, docenti universitari, tecnici e associazioni ambientaliste, che ne evidenziano i rischi, i mostruosi impatti negativi e le numerose irregolarità progettuali e procedurali.Anche Federlogistica mette in evidenza il problema gravissimo per la portualità e la logistica della manovrabilità per le navi da crociera e i contanair, che non passerebbero sotto un ponte troppo basso”. Così Annalisa Corrado, responsabile conversione ecologica, clima, green economy e Agenda 2030 nella segreteria del Pd.

“Per Salvini è tutto normale e si ostina a promettere che i cantieri apriranno entro l’anno. Eppure davanti alle oltre 200 richieste di integrazione da parte del Ministero dell’Ambiente, la società stretto di Messina ha chiesto 120 giorni di proroga sui tempi del procedimento autorizzativo. Adesso il nuovo allarme arriva da una relazione tecnica commissionata dal Comune di Villa San Giovanni e che verrà consegnata al ministero dell’Ambiente: il Ponte sullo Stretto sarebbe destinato a poggiare su una delle faglie che l’Ispra ha catalogato con rank ‘primary’”.