Ponte Messina: Iaria (M5s), ‘basta pastrocchi Salvini venga in Parlamento coi faldoni’

Roma, 25 set.-“I rilievi mossi dalla Corte dei conti sugli incartamenti del ponte sullo Stretto, certificano ancora una volta tutta la superficialità del Salvini ‘ministro’. La stessa che abbiamo avuto modo di vedere sui disastri del trasporto ferroviario, sulla gestione dei porti, su quella delle licenze dei taxi, sugli aeroporti, sul trasporto pubblico locale, sulla crisi idrica al Sud e in tanti altri frangenti. Sul ponte, opera su cui il governo Meloni ha maldestramente puntato tutte le fiches, assistiamo da due anni a un lavoro di sciatteria senza precedenti: documenti incompleti, procedure ripetutamente forzate, iter fantasiosi, stime approssimative tanto sui costi quanto sulle previsioni di traffico, pareri tecnici parziali. La Corte dei Conti non ha fatto altro che rilevare questi aspetti, anche dopo l’ok alla delibera del Cipess”. Così in una nota il capogruppo M5s in commissione Trasporti alla Camera Antonino Iaria.