Ponte Messina: M5s, ‘a ottobre non partirà alcun cantiere’

Roma, 24 set.-“Relativamente alla delibera Cipess sul ponte sullo Stretto la Corte dei Conti ‘risulterebbe non compiutamente assolto l’onere di motivazione difettando, a sostegno delle determinazioni assunte dallo stesso Cipess, anche in relazione a snodi cruciali dell’iter procedimentale’. Così la Corte dei conti ha dato l’altolà al disco verde del Cipess sull’opera: una bocciatura significativa all’operato del ministro Salvini, che solo pochi giorni fa si era detto certo che ‘a ottobre sarebbero partiti i cantieri’. Ciò non accadrà: questa annuncite cronica, oltre a esporre il nostro paese a figure barbine su scala internazionale, sa di presa in giro colossale nei confronti dei siciliani, dei calabresi e degli italiani tutti”. Così in una nota i parlamentari M5s in commissione Ambiente e Infrastrutture di Camera e Senato Daniela Morfino, Patty L’Abbate, Ilaria Fontana, Agostino Santillo, Gabriella Di Girolamo, Elena Sironi e Luigi Nave.