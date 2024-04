Ponte Messina, Morelli: “Opportunità di rendere Sicilia migliore piattaforma mobilità d’Europa”

agenzia

Roma, 11 apr. Con il ponte sullo Stretto di Messina “c’è una grandiosa opportunità” che è quella “di rendere la Sicilia la migliore piattaforma naturale d’Europa a disposizione come strumento di mobilità non tra due medie province italiane, ma tra Milano, Bolzano, Berlino, Parigi. Questo è il grande sviluppo sul quale il governo sta facendo gli investimenti”. E’ quanto ha detto il sottosegretario con delega alla programmazione economica Alessandro Morelli, intervenendo al 3° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum a Gaeta.

“Con la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina abbiamo una grandiosa opportunità che è quella di rendere la Sicilia la migliore piattaforma naturale d’Europa, non un modello, uno strumento di comunicazione di mobilita tra due medie province italiane, quali Messina e Reggio Calabria, ma la possibilità di mettere a disposizione davvero la nostra Sicilia con Milano, Bolzano, Berlino, Parigi. Questo è il grande sviluppo su cui il nostro governo sta facendo degli investimenti e questo è anche un po’ il simbolo di un collegamento che non mette a disposizione solo di alcuni settori fondamentali per la nostra Italia, come il turismo o la mobilità, ma che oggettivamente oggi è fuori dalla storia”.