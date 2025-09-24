agenzia
Ponte Messina: Pd, ‘Corte Conti boccia delibera Cipess, Salvini chiarisca in Parlamento’
Roma, 24 set. “La Corte dei Conti ha bocciato la delibera CipessS sul Ponte sullo Stretto con cinque pagine di rilievi tecnici e procedurali. Un fatto che conferma le criticità già emerse sulla sostenibilità economica, sul rispetto delle norme europee e sulle valutazioni ambientali”. Così il capogruppo Pd e il vicepresidente della commissione trasporti della camera, Anthony Barbagallo e Andrea Casu.
“Non si tratta di un passaggio formale, ma di una sonora bocciatura che mette in discussione l’impianto stesso del progetto. Salvini e il Governo devono smetterla con gli annunci propagandistici e spiegare al Paese cosa sta realmente accadendo. Presenteremo diverse interrogazioni parlamentari perché il Parlamento deve essere informato punto per punto, con la massima chiarezza e trasparenza. È in gioco la credibilità delle istituzioni e l’uso corretto delle risorse pubbliche”.