Ponte Messina: Scuderi (Verdi), ‘sperperare soldi fa male al Paese’

Roma, 30 mag. “Anche in relazione al ponte sullo Stretto di Messina, le norme antimafia sono importantissime: non si possono derogare con un decreto come voleva fare Salvini. Anzi, in presenza di un alto rischio di infiltrazioni, queste norme devono essere ancora più stringenti e, in ogni caso, qualsiasi procedura alternativa deve passare per il Parlamento”. Così Benedetta Scuderi, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, ospite di Tagadà su La7.