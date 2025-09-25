Ponte Messina: Simiani (Pd), ‘governo confuso e inadempiente serve chiarezza, stop vittimismo’

agenzia

Roma, 25 set.-“I rilievi formulati dalla Corte dei conti sulla delibera Cipess relativa all’approvazione del progetto definitivo e del Piano economico finanziario del Ponte sullo Stretto, confermano tutte le perplessità che come opposizione avevamo sollevato. Il governo continua a procedere con forzature e scorciatoie, senza rispettare né le procedure né le prescrizioni tecniche ed economiche richieste da norme nazionali ed europee”. Così Marco Simiani, capogruppo Pd in commissione Ambiente di Montecitorio.