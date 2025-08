Ponte Messina: Siracusano, ‘storia presenta il conto, aveva ragione Berlusconi’

agenzia

Roma, 6 ago. “Oggi è una giornata storica. Malgrado anni di ostruzionismo, ricorsi pretestuosi e polemiche ideologiche, il Ponte sullo Stretto di Messina si farà. Il via libera definitivo del Cipess al progetto esecutivo segna un punto di non ritorno: i cantieri partiranno entro poche settimane. Abbiamo battuto i professionisti del ‘no’, quelli che preferiscono il blocco allo sviluppo, l’isolamento all’integrazione. Hanno provato in ogni modo a fermare questa giornata, ma la storia ha presentato il conto: aveva ragione Silvio Berlusconi”. Lo afferma Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento.