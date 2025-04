Ponte Morandi: Ciriani, ‘fretta cattiva consigliera, Parlamento interverrà su rilievi Colle’

agenzia

Roma, 16 apr. “Il rilievo del Presidente è rispetto a una legge del Parlamento, votata all’unanimità da tutti i gruppi parlamentari, per cui il Governo non entra nel merito, si tratterebbe di un’invasione di campo”. Lo ha detto il ministro Luca Ciriani a Sky Tg24 a proposito dei rilievi del Quirinale sulla legge sul Ponte Morandi. “In questo caso, il Parlamento e tutte le forze politiche, credo abbiano voluto approvare in fretta quella legge perché c’era un’esigenza politica di dare delle risposte alle vittime del Ponte Morandi. Quindi la fretta magari è stata cattiva consigliera, la fretta di approvare una legge bipartisan che garantiva i rimborsi alle vittime. Adesso il Parlamento, non il Governo, ma il Parlamento però ha tutto il tempo per risolvere e per venire incontro ai rilievi fatti del Presidente della Repubblica e quindi credo che lo farà presto. Però non riguarda il Governo. Il Governo può soltanto, come dire, assecondare o favorire queste modifiche che spettano tutte ai gruppi parlamentari che hanno votato la norma”.

