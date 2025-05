Ponte Stretto: Salvini, massima attenzione a istanze territorio

agenzia

Ministro parla da remoto ad incontro Ciucci-sindaco Villa S.G.

VILLA SAN GIOVANNI, 08 MAG – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini è intervenuto, da remoto, ad un incontro tra la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, e l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, svoltosi in Comune. Ne dà notizia un comunicato della società Stretto di Messina. “Nell’occasione il ministro Matteo Salvini – si aggiunge – ha ribadito la massima attenzione alle istanze del territorio in vista dell’approvazione del progetto ponte da parte del Cipess e del successivo avvio dei cantieri”. “Il nostro obiettivo – ha dichiarato l’amministratore delegato Pietro Ciucci – è massimizzare le ricadute socio economiche del ponte sullo Stretto in favore delle città di Villa San Giovanni e Messina”.

