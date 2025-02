Ponte Stretto: sindaco Villa S.Giovanni incontra presidente Ingv

agenzia

Esaminate le tematiche del progetto, proposta di collaborazione

VILLA SAN GIOVANNI, 07 FEB – La sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, ha incontrato, insieme alla Giunta, il presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Carlo Doglioni, con il quale sono state esaminate tutte le tematiche relative al progetto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. “Avevamo già sentito il professore – afferma Caminiti in una nota – per chiedergli una collaborazione istituzionale, così come il 30 gennaio scorso abbiamo proposto al presidente della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, di affidare all’Ingv tutti gli studi che dovranno essere condotti sul ponte. Studi che chiediamo siano tutti condotti adesso e non posticipati alla progettazione esecutiva, per tutte le ragioni tecnico-scientifiche, economiche e, soprattutto, di tutela del territorio e dell’ambiente che abbiamo sempre espresso dal deposito nel marzo del 2023 del progetto aggiornato nei ministeri interessati. Il presidente ci ha dedicato quasi quattro ore di confronto serrato e altamente istituzionale. Un dialogo a tratti molto tecnico e condotto dal professore con la semplicità di un insegnante con i propri alunni. Il presidente Doglioni ha condiviso la necessità di approfondimenti scientifici che continuiamo a chiedere da due anni e che hanno anche trovato accoglimento nel parere della Commissione Via e Vas. A Doglioni abbiamo esposto le nostre preoccupazioni sulla faglia di Cannitello, sull’erosione costiera e sulla fragilità idrogeologica del nostro territorio. Ma il presidente ha ascoltato anche le nostre preoccupazioni sulla nostra città divisa in due, sulla mancanza di progettazione di cantiere e di progettazione definitiva della risoluzione delle interferenze e sull’improcrastinabilità del monitoraggio ambientale”. “Il presidente Doglioni – dice ancora la sindaca di Villa San Giovanni – ha accolto con grande disponibilità e generosità la nostra richiesta di una collaborazione istituzionale con la Città di Villa San Giovanni e di un incontro con la commissione consiliare al territorio, allargata ai consiglieri e ai tecnici nominati dal sindaco. Acquisita la disponibilità di Doglioni, la Giunta ha deliberato la proposta di collaborazione da formalizzare all’istituto”.

