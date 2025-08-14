Porsche e Telekom pronte a investire nella difesa

agenzia

Casa auto conferma la "diversificazione" delle proprie attività

BERLINO, 14 AGO – Porsche e Telekom si preparano ad un investimento congiunto nel settore della difesa, lo rivela Bloomberg e la notizia è ripresa da numerosi media tedeschi. L’investimento dovrebbe essere complessivamente di 500 milioni di euro gestito dalla Digital Transformation Capital Partner (Dtcp), originariamente una società di Telekom. Un primo passo sarebbe quello di istituire una piattaforma per gli investimenti in aziende della difesa che si occupano di sorveglianza satellitare, ricognizione e sistemi di sensori e sicurezza informatica. Oltre alle fonti di Bloomberg la stessa Porsche SE, presentando i dati del primo semestre 2025, ha confermato di voler procedere a una “diversificazione” delle proprie attività e che “già da tempo vengono seguiti i temi della difesa, della sicurezza e della resilienza europea”, come ha detto ieri Hans Dieter Poetsch, presidente del Consiglio di amministrazione di Porsche Se. Si tratta anche di un modo per reagire alla caduta degli utili del 2025, quasi dimezzati rispetto al 2024. Porsche Se è una Holding con la quale vengono gestite le partecipazioni nell’industria automobilistica, tra le quali la maggioranza di Volkswagen e il 25% di Porsche Ag.

