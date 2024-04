‘Portabilità’ scatola nera, obiettivo concorrenza rc auto

agenzia

Governo studia una norma per lo scambio dei dati tra compagnie

ROMA, 13 APR – Prezzi più bassi e meno frodi nell’rc auto. Con questo doppio obiettivo il governo sta lavorando ad una norma da inserire nella prossima legge sulla concorrenza che possa permettere una sorta di ‘portabilità’ della scatola nera. Non dell’oggetto in sé ma dei dati telematici registrati dalle scatole nere installate sui veicoli, così da consentire al consumatore di scegliere ogni anno l’offerta più conveniente sul mercato, preservando e mantenendo i dati personali. A fronte di significativi sconti di “benvenuto” per i nuovi clienti, la riduzione di premio applicata dal secondo anno di installazione della scatola nera avviene infatti solo se l’assicurato non cambia compagnia. Un atteggiamento che genererebbe fenomeni di lock-in, ovvero di fidelizzazione “forzata” del consumatore.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA