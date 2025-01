Portavoce Commissione, ‘von der Leyen si è ripresa da polmonite’

agenzia

Non presiederà il collegio dei commissari ma sarà alla Plenaria

BRUXELLES, 13 GEN – “La presidente della Commissione Ursula von der Leyen si è ripresa ed è nella sua casa ad Hannover. Von der Leyen non presiederà il collegio dei commissari di mercoledì, che sarà presieduto dalla vicepresidente esecutiva Teresa Ribera”. Lo ha annunciato la portavoce della Commissione Ue, Paula Pinho, spiegando che von der Leyen tornerà a prendere parte ai suoi appuntamenti esterni alla fine di questa settimana. La presidente della Commissione – ha aggiunto Pinho – sarà al World Economic Forum di Davos e alla Plenaria dell’Europarlamento, la settimana prossima a Strasburgo. Von der Leyen, lo scorso 3 gennaio, aveva deciso di annullare tutti gli impegni a causa di una “grave polmonite” che, secondo quanto rivelato dall’agenzia Dpa, l’ha costretta ad un ricovero in ospedale per una settimana. La portavoce ha chiarito che, nel corso della malattia, “la capacità di occuparsi del suo lavoro quotidiano non è mai venuta meno. La presidente non ha mai avuto bisogno del respiratore in ospedale”.

