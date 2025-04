agenzia

'Non abbiamo notizia di riunioni di Sefcovic'

BRUXELLES, 10 APR – “Al momento non abbiamo notizia di incontri in agenda”. Lo ha detto un portavoce della Commissione Ue in merito a possibili contatti, dopo la sospensione reciproca dei dazi, tra il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic e la controparte statunitense. “Vedremo cosa accade ora”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA