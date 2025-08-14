Porti, Adsp Mtcs: Corte Appello riduce ulteriormente condanna

agenzia

Roma, 14 ago. – Questa mattina è stata pubblicata la sentenza della Corte di Appello di Roma in merito alla complessa controversia avviata da Grandi Lavori Fincosit S.p.A. in concordato preventivo nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. La causa, di rilevanza economica e strategica significativa, trae origine da opere e rapporti contrattuali risalenti negli anni e ha visto la controparte avanzare una pretesa risarcitoria complessiva pari a 209.757.859,46 euro.

In primo grado, il Tribunale aveva già accolto solo in minima parte le richieste di Glf, condannando l’Autorità al pagamento di circa 1.705.815,08 euro oltre interessi, importo già di gran lunga inferiore alle somme originariamente domandate. Con la decisione odierna, la Corte di Appello – dopo un’accurata analisi delle argomentazioni delle parti – ha accolto parzialmente il primo e il settimo motivo di appello proposti da Glf, ma ha anche accolto il primo motivo di appello incidentale proposto dall’Autorità, determinando così una riduzione ulteriore del 20% dell’importo liquidato in primo grado.

La somma complessivamente dovuta dall’Autorità si attesta ora a 1.483.725,99 euro oltre interessi come specificato in sentenza, vale a dire meno dell’1% della cifra inizialmente pretesa dalla controparte.

Questo esito, fa sapere l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, “rafforza la posizione di Adsp Mtcs sotto diversi profili: economico, per il significativo contenimento dell’esborso rispetto alla richiesta iniziale; giuridico, per il riconoscimento da parte della Corte di Appello della fondatezza di una parte delle argomentazioni difensive presentate dall’Ente; istituzionale, come dimostrazione della capacità dell’Autorità di tutelare in maniera efficace le proprie risorse e il proprio operato.

Per il commissario straordinario Raffaele Latrofa, “la pubblicazione di questa sentenza rappresenta per la nostra Autorità un momento importante e fortemente positivo. Ridurre a meno dell’1% l’esborso rispetto a quanto inizialmente richiesto dalla controparte significa aver condotto una difesa solida e lungimirante. Questo risultato non è frutto del caso, ma dell’impegno, della preparazione e della dedizione di tutti coloro che hanno lavorato a questa vicenda: in primis del nostro ufficio legale nelle figure degli avvocati Fabrizio Losco, Stefania Accardi e Gabriella Giacomantonio e il personale amministrativo e tecnico coinvolto. A tutti loro va il mio più sentito ringraziamento”.