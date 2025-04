Porti, certificazioni di qualità per scali Palermo e Termini Imerese

agenzia

Palermo, 15 apr. L’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale ha ottenuto, per i porti di Palermo e Termini Imerese, le certificazioni per gli standard Iso 9001 e Iso 14001, rilasciate da Dnv, uno dei principali enti di certificazione a livello mondiale. Due riconoscimenti – consegnati oggi dal Sales manager Centre South Italy and Channel Manager per Dnv, Gregorio Orlandi, e dal Sales Area Manager per Dnv, Michele Intreccialagli, al segretario generale dell’Adsp. Luca Lupi – che sottolineano l’impegno dell’Adsp verso “la qualità dei processi gestionali e la sostenibilità ambientale” e che individuano negli scali occidentali “un modello virtuoso nel panorama internazionale”. La certificazione Iso 9001 attesta la capacità dell’Adsp di garantire efficienza operativa e rispondere alle esigenze degli stakeholder attraverso processi gestionali di alta qualità. La certificazione Iso 14001, invece, sottolinea l’impegno verso la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile, principi fondamentali per affrontare le sfide della decarbonizzazione e della transizione energetica. Entrambi si inseriscono in un contesto di crescita dei volumi di traffico merci e passeggeri nei porti del network.