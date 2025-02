Porti, Germanà (Lega): “Da Monti grande lavoro e va continuato, noi al suo fianco”

agenzia

Palermo, 24 feb. “Il molo trapezoidale di Palermo e le opere portuali sono l’esempio di come la Lega al governo abbia tenuto a cuore lo sviluppo di Palermo e della Sicilia. Il lavoro che ha fatto Pasqualino Monti, nell’ambito dell’incarico conferitogli dal ministero delle Infrastrutture, va continuato con lo stesso impegno. Oggi ho accompagnato il vice ministro del Mit Edoardo Rixi al porto di Palermo per vedere da vicino le opere che stanno ridisegnando il waterfront che presto verrà consegnato alla città di Palermo e alla fruizione turistica”. Lo ha detto Nino Germanà, commissario regionale della Lega in Sicilia, aggiungendo: “Con il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, e il vice ministro, Edoardo Rixi, siamo stati al ‘Forum Milano-Palermo, Genio mediterraneo’, un evento di grande importanza che rafforza il legame tra due città che spingono nella direzione di una connessione produttiva sempre più forte, rafforzata presto dal Ponte sullo Stretto”.