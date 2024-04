Porti: Rixi, ‘riforma non sia terreno di scontro politico, mare è risorsa vitale per Paese’

agenzia

Palermo, 10 apr. “Non voglio che il dibattito sulla riforma dei porti diventi scontro politico. Il mare non è né di destra né di sinistra né di centro. Il mare è mare. Comunque. Ed è una risorsa vitale per il nostro paese”. A dirlo è stato il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edorado Rixi al Seatrade Cruise Global di Miami.

“Un settore che regge bene – ha aggiunto – stiamo cercando di dare una spinta molto forte per rinforzare la filiera industriale e la cantieristica, assieme a Fincantieri, con ragionamenti forti sugli stabilimenti di Palermo, Castellammare di Stabia e Ancona. L’Italia negli ultimi anni ha fatto cose che non era mai riuscita a fare prima ma ha bisogno di crescere nella reputazione. La Germania, anche se non corre più come un tempo, viene sempre riconosciuta per qualità ed efficienza: l’Italia deve conquistarsi questo tipo di reputazione, non può essere un’eterna aspirante”.

