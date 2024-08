Porto Cervo, aggredito in discoteca per foto a Geolier

agenzia

PALERMO (ITALPRESS) – Brutta disavventura per un ragazzo di Palermo in una nota discoteca della Costa Smeralda. Il giovane, uno studente universitario che si trovava in vacanza con un gruppo di amici, é stato aggredito da uno dei buttafuori della discoteca Just Me di Porto Cervo nella notte tra il 5 e il 6 agosto. Secondo quanto ricostruito dall’Agenzia Italpress, l’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 3 del mattino, poco dopo l’arrivo del rapper Geolier, che si trovava in compagnia di alcuni amici e della sua guardia del corpo. Dopo essersi formata un po’ di folla attorno, uno dei ragazzi presenti avrebbe infilato le mani nelle proprie tasche per provare a prendere il telefono, prima di essere violentemente raggiunto da alcuni colpi al volto, sferrati da uno dei buttafuori. A quel punto sarebbe intervenuto il bodyguard di Geolier, caricando di peso il ragazzo sanguinante fuori dal locale. In attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine, i buttafuori avrebbero cercato di tranquillizzare la vittima, scusandosi per il gesto del collega e dandogli dell’acqua per provare a convincerlo a rientrare dentro. Nei giorni successivi, in seguito a vari accertamenti eseguiti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Olbia, il ragazzo ha ricevuto una prognosi di nove giorni. È stato dato incarico a un avvocato del foro di Palermo di agire nei confronti del buttafuori. Indaga la polizia. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). eb/sat/red 12-Ago-24 12:43

