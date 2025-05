Portogallo, exit poll danno vittoria a coalizione governo

agenzia

Alleanza democratica tra 29%-34%

LISBONA, 18 MAG – Secondo gli exit poll delle elezioni legislative Portogallo, a cura dell’Università Cattolica di Lisbona, Alleanza democratica, coalizione di centrodestra già al governo, vincerebbe con una forchetta di voti che va dal 29% al 34%. Al secondo posto il Partito socialista, con un risultato tra il 21% e il 34%. Seguono Chega (20%-24%), Iniziativa liberale (4%-7%), Livre (3%-6%), Partito comunista (2%-4%), Blocco di sinistra (1%-3%). Le proiezioni non contemplano i voti dei portoghesi all’estero, circa un milione e mezzo di elettori dai quali, negli ultimi giorni, sono emerse non poche proteste relative ai ritardi nel procedimento di voto per corrispondenza. Per quanto riguarda l’astensionismo, i dati mostrano una forchetta che va dal 36% al 42%. L’anno scorso il dato definitivo sugli astenuti si assestò al 40,1%.

