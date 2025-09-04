Portogallo: lutto nazionale per le 15 vittime incidente funicolare Lisbona

agenzia

Lisbona, 4 set. In Portogallo è stato dichiarato un giorno di lutto nazionale dopo che almeno 15 persone sono morte ieri nel deragliamento e nello schianto della funicolare ‘Gloria’ di Lisbona. Un portavoce dei servizi di emergenza ha dichiarato che tra le vittime ci sono anche alcuni cittadini stranieri. Almeno 18 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite, cinque delle quali in modo grave, tra questi un0italiana che ha riportato la frattura di un braccio. La procura ha avviato un’indagine sulle cause del disastro.