Portogallo, sale a quattro il numero dei morti negli incendi

agenzia

Un ferito nel rogo di Sabugal è morto all'alba di oggi

LISBONA, 23 AGO – È morto all’alba di oggi l’uomo rimasto ferito nell’incendio di Sabugal, nel distretto di Guarda, nel Portogallo colpito dagli incendi. Sale così a quattro il numero dei morti a causa dei roghi. L’uomo aveva 45 anni e lavorava per un’azienda privata di protezione del patrimonio forestale. Era rimasto gravemente ustionato mentre tentava di combattere le fiamme ed era stato ricoverato all’ospedale di Oporto.

