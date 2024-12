Possibile futuro in Brasile per Sergio Ramos, Cruzeiro lo vuole

agenzia

Club ammette l'interessamento. E il Corinthians sogna Pogba

RIO DE JANEIRO, 25 DIC – Da 189 giorni senza squadra dopo la fine della sua seconda esperienza al Siviglia, Sergio Ramos via social fa vedere che si sta allenando, da solo, anche durante questi giorni di feste natalizie, compreso ieri. Tutto ciò perché a gennaio potrebbe firmare per un nuovo club, e dal Brasile si fanno sempre più insistenti le voci di un interessamento nei suoi confronti da parte del Cruzeiro, club che da quando c’è il nuovo proprietario Pedro Lourenço, subentrato a Ronaldo Fenomeno, ha una notevole disponibilità economica. Così, visto che serve un difensore, sia Lourenço che il Ceo della società Alexandre Mattos hanno ammesso di aver pensato al campione del mondo e d’Europa spagnolo. “Non so se abbia voglia di venire in Sudamerica – le parole di Mattos – ma se accettasse le nostre condizioni sarebbe il benvenuto. Però ancora dobbiamo parlargli”. Intanto l’ex del Chelsea Oscar è tornato in patria, al San Paolo, dopo otto anni in Cina, mentre il Corinthians, dopo Memphis Depay, vorrebbe regalarsi anche Paul Pogba. Se ne saprà di più a gennaio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA