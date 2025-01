Poste: Romani, ‘grandi passi avanti su digitalizzazione in sinergia con Stato’

agenzia

Palermo, 23 gen. Si è tenuta stamane presso la sede di palazzo San Macuto l’audizione dell’ingegnere Guido Crozzoli – Responsabile Mercato imprese e P.A di Poste Italiane. ‘Un confronto molto proficuo – commenta il presidente della Commissione per la Semplificazione, Saverio Romano – in ordine alle attivita’ e ai servizi di Poste sul fronte della semplificazione digitale, a vantaggio dell’utenza’. Guido Crozzoli ha posto l’accento sullo strumento dello Spid, esempio della grande collaborazione con lo Stato, e del grande riscontro ottenuto -(l’80% dei cittadini che si e’ dotato dello Spid lo ha attivato con Poste – senza dimenticare la collaborazione con il Ministero dell’Interno per quello che attiene il rilascio dei permessi di soggiorno, attraverso procedure digitali avanzate. Illustrato anche l’importante lavoro di dematerializzazione dei documenti e la collaborazione con numerose asl regionali per gli screening oncologici. ‘Poste italiane – ha aggiunto Romano – ha potenziato la multicanalità che permette l’offerta del medesimo servizio attraverso più canali fisici e digitali, consentendo anche una sorta di accompagnamento alla digitalizzazione’. Il presidente della Commissione Romano si e’ infine concentrato su due aspetti: l’estensione dei servizi su tutto il territorio nazionale e l’importanza di una progressiva dematerializzazione dei procedimenti. Poste italiane ha evidenziato il programma di copertura nazionale di tutti i servizi offerti e la graduale ma continua dematerializzazione, decisiva per una effettiva semplificazione ed efficacia delle procedure”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA