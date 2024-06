Povertà: Boccia, ‘social card elemosina elettorale, offendono chi ha bisogno’

agenzia

Roma, 6 giu. “La campagna elettorale giustifica le promesse ma non le prese in giro, men che meno le umiliazioni per chi è in stato di bisogno. Con il Governo Meloni si è passati dal reddito di cittadinanza per chi viveva in condizioni difficili senza trovar lavoro (la media italiana era di 576 euro con il tetto di 780 euro al mese) a poco più di un caffè al giorno con 41,6 euro al mese. Una vergogna”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia durante una iniziativa elettorale a Statte, in provincia di Taranto, con la candidata a sindaca Debora Artuso.