Povertà: M5S e Pd, ‘Meloni riferisca in Aula su dati Istat’**

Roma, 26 mar. – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferisca in Aula sui dati sulla povertà pubblicati ieri da Istat. Lo chiedono M5S e Pd. “In campagna elettorale e poi nei dibattiti in aula e in commissione, Meloni e la sua maggioranza hanno sempre affermato di avere la ricetta giusta e a nulla sono valsi i nostri avvertimenti.Ora ci sono numeri incontestabili, da macelleria sociale. O eravate seri ad affermare di avere la ricetta giusta e allora il test psico-attitudinale dovreste farlo voi e non i magistrati, o avete preso in giro gli italiani”, dice Dario Carotenuto (M5S), intervenendo in Aula per chiedere l’informativa urgente del presidente Meloni.