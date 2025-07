Povertà: protesta opposizioni alla Camera, ‘governo riscrive nostre mozioni, inaccettabile’

agenzia

Roma, 16 lug Protestano le opposizioni in aula alla Camera durante l’esame delle mozioni sulla povertà lavorativa. “È normale che la maggioranza spieghi alle opposizioni cosa dovremmo dire, votare, come dovremmo comportarci e che il governo si permetta di riscrivere integralmente le mozioni parlamentari delle opposizioni?”, ha detto Marco Grimaldi (Avs) dopo che la vice ministra del Lavoro Teresa Bellucci aveva chiesto una serie di riformulazioni dei testi presentati dalle opposizioni.

“Non è modo di procedere, il governo abbia il coraggio di metterci la faccia ma non permettetevi di riscrivere le mozioni”, ha incalzato Maria Chiara Gadda (Iv), mentre Federico Fornaro (Pd) ha chiesto la convocazione della Giunta per il regolamento. “Non siete d’accordo con le nostre mozioni? Date parere contrario e presentate mozioni di maggioranza”, ha detto Elena Bonetti (Azione).