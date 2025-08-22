agenzia

'Aumentati rischi per il mercato del lavoro'

NEW YORK, 22 AGO – Il presidente della Fed Jerome Powell apre a un taglio dei tassi di interesse. Powell infatti parla di un aumento dei rischi per il mercato del lavoro mentre restano intatti i timori per l’inflazione. Gli effetti dei dazi sui prezzi al consumo sono visibili, ha anche detto, sottolineando che le tariffe hanno iniziato a spingere al rialzo i prezzi in alcune categorie di prodotto.

