Powell, Fed non ha bisogno di avere fretta sui tassi

agenzia

Strada verso inflazione al 2% continuerà ad essere accidentata

NEW YORK, 07 MAR – La Fed non ha bisogno di avere fretta: può attendere per avere un quadro più chiaro. Lo ha detto il presidente della Fed Jerome Powell, aggiungendo che la strada verso l’obiettivo di un’inflazione al 2% continuerà a essere accidentata. “I recenti indicatori puntano ad un possibile rallentamento della spesa dei consumatori rispetto alla rapida crescita della seconda metà del 2024. Inoltre le indicazioni recenti fra le famiglie e le aziende indicano una elevata incertezza sulle prospettive economiche”, ha spiegato.

