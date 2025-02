agenzia

L'audizione in Senato del presidente della Fed

NEW YORK, 11 FEB – La politica monetaria della Fed è ben posizionata per i rischi e le incertezze: “non c’è fretta” per tagliare i tassi. Lo ha detto il presidente della Fed Jerome Powell nel corso di un’audizione in Senato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA