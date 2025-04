Pozzolo è in aula a Biella per lo sparo di Capodanno

agenzia

Accuse porto abusivo di armi e uso di munizionamento da guerra

BIELLA, 04 APR – Il deputato Emanuele Pozzolo è tornato oggi in tribunale a Biella per il processo per lo sparo avvenuto nella notte di Capodanno del 2024 a Rosazza (Biella), aperto lo scorso 25 febbraio. A carico del deputato ci sono i reati di porto abusivo di armi e uso di munizionamento da guerra. La pm Paola Francesca Ranieri ha chiesto che vengano ascoltati Luca Campana, rimasto ferito dallo sparo, che successivamente ha accettato un risarcimento e rimesso la querela nei confronti di Pozzolo. Tra i testimoni ci sono Pablito Morello, ex caposcorta del sottosegretario alla giustizia, Andrea Delmastro, e suocero di Campana, e il presidente del consiglio comunale Luca Zani, presente alla festa a Rosazza. La difesa sostenuta dall’avvocato Andrea Corsaro ha chiesto che vengano ascoltati il consigliere regionale Davide Zappalà, lo stesso Zani e Delmastro, tutti e tre presenti alla festa tra il 31 dicembre 2023 e il 1 gennaio 2024.

