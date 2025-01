Ppe: Lupi, ‘domani l’ingresso di Noi moderati’

agenzia

Roma, 13 gen. “Noi moderati domani entrerà ufficialmente nel Ppe e sarà presente all’assemblea che si terrà a Bruxelles. Un altro passo nel nostro processo di crescita, con l’obiettivo di rafforzare anche in Europa l’area moderata, un’esigenza tanto più forte nel momento in cui assistiamo a rigurgiti estremisti pericolosi, ad esempio sul tema dell’antisemitismo”. Lo annuncia il presidente del partito, Maurizio Lupi, che domani parteciperà alla seconda giornata dell’assemblea politica del Ppe, in programma da oggi a Bruxelles, presso la sede del Parlamento europeo.